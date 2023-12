Rugby : Boudjellal attaque Dupont et éteint la polémique

Axel Cornic

L’après Coupe du monde n’est pas simple à gérer pour Antoine Dupont, qui est la cible de nombreuses critiques en ce moment. C’est le cas de Mourad Boudjellal, dont la récente sortie a énormément fait parler et qui a tenu à préciser son point de vue dans les colonnes du Midi Olympique, afin de calmer les choses.

Bien connu pour ses prises de paroles clivantes, Mourad Boudjellal n’a pas quitté le monde du rugby après son départ du RCT, puisqu’il tient une rubrique hebdomadaire sur Eurosport pour évoquer l’actualité du ballon ovale. Et cette fois-ci il a décidé de taper sur Antoine Dupont, l’une des grandes stars du sport collectif français.

XV de France : Un joueur de Galthié boucle son transfert, il dit tout https://t.co/RlpekNGxLt pic.twitter.com/4S3q5R78i9 — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

« Ce n’est plus Antoine Dupont avec un t, c’est Antoine Dupont avec un d comme dans Tintin »

« Antoine Dupont, on le voit dans les magazines, on le voit de partout. Il a rencontré Zidane, Henry, tout le monde, mais sur le terrain, il ne rencontre plus le ballon » a notamment balancé Boudjellal, concernant la mauvaise forme actuelle d'Antoine Dupont. « Je trouve qu’Antoine Dupont, depuis qu’il a été médiatisé, ce n’est plus Antoine Dupont avec un t, c’est Antoine Dupont avec un d comme dans Tintin ».

« Une déclaration de Boudjellal ne va pas me faire mettre ma carrière en parenthèses »

Présent en conférence de presse tout récemment, le principal intéressé a réagi, déclarant notamment : « une déclaration de Mourad Boudjellal ne va pas me faire mettre ma carrière en parenthèses ». Mais face aux différents débats que sa sortie a soulevés, l’ancien président du RCT a tenu à préciser ses propos. « Je n’ai absolument rien contre Antoine Dupont, au contraire. C’est un joueur exceptionnel, le meilleur du monde et aucun doute n’est permis » a-t-il expliqué ce lundi, dans les colonnes du Midi Olympique .

« On ne devient star que lorsqu’on a gagné »