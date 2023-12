Rugby : Antoine Dupont répond cash aux critiques

La rédaction

En difficulté depuis son retour de la Coupe du monde, Antoine Dupont est sous le feu des critiques depuis de nombreux jours. Auteur d'un excellent match ce samedi lors de la large victoire du Stade Toulousain face aux Gallois de Cardiff en Champions Cup (52-7), l'international a répondu à ses détracteur au micro de beIN Sports à l'issue de la rencontre.

Comme un bon nombre de ses coéquipiers du XV de France, Antoine Dupont a quelque peu le moral en berne après la frustrante élimination en quarts de finale de la Coupe du monde. Et cela s'est logiquement répercuté sur ses performances depuis son retour à la compétition avec le Stade Toulousain. Ainsi, depuis plusieurs jours, la superstar des Bleus essuie de nombreuses critiques à son sujet.

Mais ce samedi après-midi, Antoine Dupont a éclaboussé de son talent le stade Ernest-Wallon à l'occasion du large succès des siens contre les Gallois de Cardiff en Champions Cup. Au micro de beIN Sports à l'issue de la rencontre, l'international tricolore a tenu à répondre à ses détracteurs. « Je ne me concentre pas sur ça, je n'y fais pas attention. Si on me pose la question, je réponds. Mais ça reste vraiment accessoire, ce que pensent les journalistes ou les chroniqueurs. J'ai assez de confiance en mon staff et en mes coéquipiers pour savoir où j'en suis pour faire mon propre arbitre aussi et des performances que je fais le week-end » .

