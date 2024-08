Rugby : Après le PSG, le Qatar débarque en Top 14 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après le football, le rugby ! En collaboration notamment avec le PSG ces dernières années, la compagnie aérienne Qatar Airways a conclu un partenariat avec la Section Paloise en vue de la nouvelle saison. Bernard Pontneau, le président de la formation de Top 14, salue « un signe important de la cohérence et de l’ambition » de son projet.

Neuvième de la dernière saison de Top 14, la Section Paloise accueille un nouveau partenaire important en vue du nouvel exercice. La compagnie aérienne Qatar Airways, qui apparaît notamment sur les maillots du Paris Saint-Germain depuis 2022, s’est engagée auprès du club palois en tant que « partenaire premium et partenaire aérien » afin de « renforcer sa présence dans le rugby et le sponsoring sportif en France », a-t-on pu lire dans un communiqué publié par la Section sur son site internet.

« Un signe important de la cohérence et de l'ambition de notre projet »

« Nous travaillons d'arrache-pied pour promouvoir les couleurs de la Section en TOP 14 et en EPCR Challenge Cup. Notre club est en pleine croissance dans tous les domaines, nous voulons en faire un étendard pour le Béarn et bien au-delà. L'annonce de la signature de ce partenariat avec Qatar Airways est un signe important de la cohérence et de l'ambition de notre projet », a déclaré Bernard Pontneau, président de la Section Paloise.

« Nous nous réjouissons de soutenir la Section dans sa progression à l'échelle mondiale »

« Qatar Airways est très fière d’intégrer la Section Paloise Béarn Pyrénées à ses partenariats mondiaux, symbole de la culture et de l'héritage sportifs, salue de son côté Thierry Antinori, le directeur commercial de la compagnie. En tant que partenaire aérien et partenaire premium de la Section, nous avons d'autant plus de raisons de rassembler les supporters et les passagers dans le cadre de notre mission sportive. Nous continuerons à démontrer notre engagement envers le rugby et le marché français et nous nous réjouissons de soutenir la Section dans sa progression à l'échelle mondiale. »