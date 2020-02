Rugby

Rubgy - XV de France : Ollivon pense déjà au Pays de Galles !

Publié le 9 février 2020 à 23h35 par La rédaction

Le XV de France a pris la première place du Tournoi des 6 Nations en s’imposant 35-22 à domicile face à la sélection italienne. Charles Ollivon, capitaine des Bleus, a déjà la tête au Pays de Galles.

Après leur exploit face à l’Angleterre, les Bleus ont enchaîné devant leur public ce dimanche contre l’Italie (35-22). Les joueurs transalpins ont pourtant affiché un tout autre visage que celui au Pays de Galles la semaine dernière, où ils avaient lourdement chuté (42-0). La France a assuré l’essentiel, mais certaines lacunes laissent planer quelques doutes avant le déplacement Millennium Stadium le 22 février prochain, et Charles Ollivon y pense déjà.

« On va se remettre au travail ! »