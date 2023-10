L’Italie l’annonce, elle sait comment battre le XV de France !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le prochain match de l'équipe de France sonnera comme un huitième de finale. Une défaite face à l'Italie et le rêve des Bleus pourrait prendre fin. Les hommes de Fabien Galthié vont devoir se méfier de cette équipe qui reste, certes, sur une lourde défaite face à la Nouvelle-Zélande, mais qui croit encore en ses chances.

Sa loure défaite face à la Nouvelle-Zélande vendredi dernier (96-17) n'a pas fait disparaître ses ambitions lors de ce Mondial. Car l'Italie peut encore se qualifier pour les quarts de finale pour la première fois de son histoire. Pour cela, elle va devoir venir à bout du XV de France dans trois jours. Encore invaincus, les Bleus partent largement favoris, mais n'auront pas le droit à l'erreur. Une contreperformance pourrait être synonyme d'élimination pour les hommes de Fabien Galthié.





« On ne veut pas se mettre trop de pression »

Présent en conférence de presse, le joueur italien Federico Zani est conscient que son équipe ne part pas favori. « C’est un match important, ça ne fait aucun doute, mais ça reste un match. On ne veut pas se mettre trop de pression. (…) On verra bien ce qui se passera. Je sais ce que le groupe a dans le ventre, la cohésion est forte entre nous et on a de quoi surmonter cette difficulté » a lâché le pilier dans des propos rapportés par Le Parisien.

« On sait de quelle manière on va essayer de les contrer »