Le Stade Toulousain relégué en Pro D2, une hypothèse crédible ?

Axel Cornic

Le quotidien L’Equipe a révélé une nouvelle affaire suspecte au Stade Toulousain, un an après le litige autour du transfert de Melvyn Jaminet. Les contrats de droits à l’image du capitaine Antoine Dupont ainsi que du troisième-ligne Anthony Jelonch sont pointés du doigt et si ça se confirme, les conséquences pourraient être importantes pour le club haut-garonnais.

Décidément, les affaires douteuses se suivent au Stade Toulousain. Seulement deux mois après avoir écopé d’un retrait de deux points fermes plus deux avec sursis, pour des infractions d'ordre comptable concernant le transfert de Melvyn Jaminet en 2022, le club de la Ville Rose est encore dans la tourmente. Cette fois, c’est le capitaine Antoine Dupont et son coéquipier Anthony Jelonch qui sont concernés.

Que risque le Stade Toulousain en cas de commission de discipline spéciale salary-cap pour les faits évoqués dans le journal L'Équipe ? Accrochez-vous parce que c'est compliqué.



Les contrats douteux de Dupont et Jelonch A en croire les informations de L’Equipe, Dupont aurait touché 1,5M€ et Jelonch 170.000€ via un contrat de droits à l’image, sans aucune contrepartie. Cela est problématique de plusieurs façons et notamment pour le Stade Toulousain, qui risque des sanctions pour ne pas avoir respecté le salary cap. Cela va d’un nouveau retrait de points à une interdiction de phase finales, en passant par la sanction suprême qui est celle de la relégation en Pro D2. Ce dernier scénario n’est pas sans rappeler ce qui a pu se passer en Angleterre pour les Saracens en 2020, relégués en deuxième division pour violation du plafond salarial.