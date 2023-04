Le Stade Toulousain cartonne, Dupont hallucine

Axel Cornic

La nouvelle version de la Champions Cup n’a pas changé les habitudes du Stade Toulousain, qui va disputer une cinquième demi-finale consécutive après sa victoire sur les Sharks de Siya Kolisi (54-20). Les spectateurs ont encore pu profiter d’un Antoine Dupont incroyable, qui pensait rencontrer un peu plus d’adversité face à des Sud-africains qui ont bien commencé la rencontre, avant de lâcher peu à peu.

On a craint le pire à un moment... mais ça n’a pas duré très longtemps. Dans l’énorme choc de ces quarts de finale, le Stade Toulousain a livré un match plus qu’abouti face aux Sharks et se dirige tout droit vers les demi-finales de la Champions Cup. Une victoire orchestrée par un Thomas Ramos magistral, mais également par un Antoine Dupont qui confirme à chaque rencontre son statut de meilleur joueur du monde.

« Si on les joue bien on aurait pu tourner à la mi-temps avec quinze ou seize points d’avance »

Forcément, le demi-de-mêlée toulousain était très heureux après cette large victoire sur les Sharks, même s’il aurait aimé mettre se mettre à l’abri bien plus tôt. « On a eu les occasions en première mi-temps mais on n’a pas su les mettre au fond » a expliqué Antoine Dupont lors de la conférence de presse d’après-match. « On a au moins deux occasions et si on les joue bien ça fait deux essais et on aurait pu tourner à la mi-temps avec quinze ou seize points d’avance. Le match n’aurait pas été le même ».

« Surpris ? Oui un peu »