Le nouveau phénomène qui peut faire trembler Dupont et Ntamack !

Axel Cornic

Depuis 2019 et l’arrivée au pouvoir de Fabien Galthié, la tournée estivale nous a souvent permis de découvrir les nouveaux talents du rugby français. Mais cette fois-ci c’est plutôt une confirmation, puisque Théo Attissogbé s’est déjà illustré lors du Tournoi des 6 Nations et confirme chez les meilleurs, avec un premier test-match réussi contre les All Blacks.

Les médias ainsi que les anciens internationaux néo-zélandais prédisaient le pire au XV de France. Car Fabien Galthié a décidé de laisser ses meilleurs joueurs à la maison avec notamment Romain Ntamack, sans oublier un Antoine Dupont blessé au genou et qui ne sera de retour qu’à l’automne prochain. Mais le terrain a donné tort à tous les observateurs, puisque les Français ont bien failli créer la surprise.

Attissogbe impressionne déjà Lors du premier test-match de cette tournée, la victoire a en effet échappé de très peu au XV de France (31-27). Et un homme a crevé l’écran, allant même jusqu’à impressionner les Néo-Zélandais ! Il s’agit évidemment de Théo Attissogbé, révélation du dernier 6 Nations, qui semble s’affirmer comme l’une des potentielles nouvelles stars de demain. A seulement 20 ans, celui qui a déjà remporté un titre de Champion du monde U20 pourrait bien s’installer durablement en sélection, faisant de l’ombre à ses aînés.