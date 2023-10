« La cocaïne, quand vous êtes jeune, ça va »… Ce dirigeant du rugby français dérape !

La rédaction

Après le contrôle positif à la cocaïne d’Oscar Jégou (La Rochelle), le monde du rugby lève le voile sur un sujet jusqu’ici tabou. Interrogé par nos confrères du journal L’Equipe, Mathieu Giudicelli, directeur générale de Provale, le syndicat des joueuses et joueurs de rugby, a tenu des propos lunaires sur le sujet.

Le sport français affronte ses démons. Si le football a vu Paul Pogba contrôlé positif à la testostérone, le rugby est lui confronté à une affaire de cocaïne. Oscar Jégou, troisième ligne de La Rochelle, a été contrôlé positif. A seulement 20 ans. Suffisamment pour mettre en émoi tout un sport dont la parole se libère peu à peu. « La cocaïne est un fléau qui touche le rugby français, le sport en général et la société aussi , explique Sébastien Calvet, sélectionneur de l’équipe de France U20, où évolue également Oscar Jégou. Le problème, c'est que la jeunesse a un accès trop facile à cette drogue. Il peut exister un danger pour un jeune qui intègre un groupe professionnel si des "papas" ont certaines pratiques. Sans aucune ambiguïté, je condamne cet acte, et j'espère, comme je l'ai lu dans votre article, que c'est une erreur de jeunesse. Ce n'est pas anodin, et cela va avoir des conséquences sur l'image du rugby français, du sport français en général, car notre sport n'est pas le seul à être touché ».

