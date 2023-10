XV de France : Dupont absent, Bernard Laporte balance son verdict

Axel Cornic

Ancien président de la Fédération française de rugby ainsi qu’ancien sélectionneur du XV de France, Bernard Laporte s’est exprimé au sujet de la rencontre de ce vendredi face à l’Italie (21h). Une rencontre à laquelle ne participera pas Antoine Dupont, toujours en convalescence après son opération d’une fracture maxillo-zygomatique.

On y est ! Ce vendredi, le XV de France va disputer son dernier match dans la poule A, face à l’Italie. Une rencontre très importante, puisqu’elle décidera de l’avenir des Bleus dans cette Coupe du monde, notamment avec l’identité de l’éventuel adversaire en quart de finale.

«Les prendre à la gorge» : l’Italie prévient le XV de France https://t.co/wGdpHst14c pic.twitter.com/gL3WaqTE1C — le10sport (@le10sport) October 6, 2023

« Dupont ne sera pas là contre l’Italie, mais je trouve que Maxime Lucu fait toujours de bons matches »

Au micro de RMC Sport , Bernard Laporte a livré son pronostic concernant ce match contre l’Italie. « On connaît le niveau de cette équipe de France ! Elle a 50 sélections de moyenne chez les joueurs, ça joue ensemble depuis quatre ans, c’est fluide » a expliqué l’ancien sélectionneur du XV de France, avant d’évoquer l’absence d’Antoine Dupont. « Dupont ne sera pas là contre l’Italie, mais je trouve que Maxime Lucu fait toujours de bons matches. Ce n’est pas Antoine Dupont, mais Antoine Dupont, il n’y en a qu’un ».

« Ça ne sera pas simple, car ce n’est jamais simple contre l’Italie »