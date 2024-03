Axel Cornic

Alors que le XV de France est à la peine dans le Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont s’éclate dans le rugby à 7, avec les Jeux Olympiques de Paris 2024 dans le viseur. Il a d’ailleurs aidé France 7 à remporter sa première médaille d’or depuis 2005 lors de l’étape de Los Angeles, ce qui semble réjouir le sélectionneur Fabien Galthié.

C’est le gros débat du moment. Alors que le XV de France traverse une crise depuis son élimination en quart de finale de la dernière Coupe du monde, son meilleur joueur est à l’autre bout du monde. Car Antoine Dupont a décidé de mettre entre parenthèses le XV pendant quelques temps, afin de s’adonner au 7 et ainsi viser une participations aux JO 2024.

6 Nations : Le XV de France battu par un seul homme https://t.co/rp6d7erSWs pic.twitter.com/ab1NpiLbVn — le10sport (@le10sport) March 8, 2024

Même le 7 ne résiste par à Dupont

Ça se passe plutôt bien pour lui, puisqu’après une médaille de bronze à Vancouver, il a participé au premier titre de France 7 dans les HSBC Sevens Series depuis 19 ans ! Et au niveau personnel il est tout bonnement éblouissant, avec des gestes et des actions qu’on ne voit pas souvent dans le 7, comme certaines passes au pied croisés qu’il a pu faire. Forcément, le voir briller ne fait qu’augmenter cette frustration autour de son absence avec le XV de France.

« Ça portera ses fruits pour les années futures et notamment la Coupe du monde 2027 »