Surf - WSL Challenger Series : doublé français à Ericeira, Vaast et Zebrowski foncent vers le CT

Week-end de rêve pour le surf tricolore. À Ericeira, au Portugal, Tya Zebrowski et Kauli Vaast ont signé un retentissant doublé français sur le Challenger Series, la deuxième division mondiale. Une performance XXL qui propulse les deux Français en tête du classement général et rapproche encore un peu plus la France d’une saison 2026 historique sur le Championship Tour (CT).
Zebrowski continue d'impressionner
À seulement 14 ans, Tya Zebrowski continue de marquer l’histoire du surf féminin. Finaliste à Ericeira l’an dernier, la jeune prodige a pris sa revanche en dominant l’Australienne India Robinson. Elle devient la plus jeune surfeuse à remporter une épreuve du Challenger Series, tout en confortant sa place de leader au classement. Sauf catastrophe, elle devrait rejoindre en 2026 Vahine Fierro, déjà qualifiée grâce à sa belle saison sur le CT, et Johanne Defay, qui retrouvera sa place après avoir donné naissance à une petite fille cette année, si elle décide comme prévu de revenir à la compétition dès l’an prochain. Derrière ce trio, Tessa Thyssen (25e) et Kiara Goold gardent encore un mince espoir : il leur faudra impérativement briller sur les trois dernières étapes pour rêver d’une montée historique à cinq Françaises sur le Tour.
Un nombre record de Français sur le CT en 2026 ?
Chez les hommes, Kauli Vaast a retrouvé son meilleur surf pour s’imposer face à l’Australien George Pittar en finale à Ericeira. Le champion olympique 2024, récemment devenu vice-champion du monde ISA, signe son premier succès sur le Challenger Series et prend la tête du classement masculin. En pleine confiance, son destin est plus que jamais entre ses mains pour rejoindre son ami Marco Mignot, déjà installé sur le CT et élu Rookie of the Year en 2025. Plus loin, Jorgann Couzinet (18e) devra réussir un coup d’éclat sur la fin de saison pour garder son rêve intact.
Ironie du sort : alors que la WSL, toujours très anglo-saxonne, n’a jamais réinstallé la mythique étape d’Hossegor sur le CT depuis la pandémie, la première division mondiale pourrait bien compter un nombre record de Français en 2026.