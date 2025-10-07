Surf - WSL Challenger Series : doublé français à Ericeira, Vaast et Zebrowski foncent vers le CT

Kevin Laborde - Rédacteur en chef adjoint Diplômé à Bordeaux, titulaire de la carte de presse depuis 2009. Des débuts chez Sport24, puis L'Équipe, avant de rejoindre Le 10 Sport. Spécialiste foot, avec un profil orienté mercato, je suis également passionné par la NBA, LA Ligue, qui a tout compris. Incapable de rester insensible devant une étape du Tour de France.

Week-end de rêve pour le surf tricolore. À Ericeira, au Portugal, Tya Zebrowski et Kauli Vaast ont signé un retentissant doublé français sur le Challenger Series, la deuxième division mondiale. Une performance XXL qui propulse les deux Français en tête du classement général et rapproche encore un peu plus la France d’une saison 2026 historique sur le Championship Tour (CT).

Zebrowski continue d'impressionner À seulement 14 ans, Tya Zebrowski continue de marquer l’histoire du surf féminin. Finaliste à Ericeira l’an dernier, la jeune prodige a pris sa revanche en dominant l’Australienne India Robinson. Elle devient la plus jeune surfeuse à remporter une épreuve du Challenger Series, tout en confortant sa place de leader au classement. Sauf catastrophe, elle devrait rejoindre en 2026 Vahine Fierro, déjà qualifiée grâce à sa belle saison sur le CT, et Johanne Defay, qui retrouvera sa place après avoir donné naissance à une petite fille cette année, si elle décide comme prévu de revenir à la compétition dès l’an prochain. Derrière ce trio, Tessa Thyssen (25e) et Kiara Goold gardent encore un mince espoir : il leur faudra impérativement briller sur les trois dernières étapes pour rêver d’une montée historique à cinq Françaises sur le Tour.