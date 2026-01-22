Pierre Ménès - «Un monstre» : Il l’interpelle sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Open d’Australie a repris ses droits il y a 10 jours de cela en incluant les qualifications dans l’équation. Stanislas Wawrinka est toujours là, à 40 ans. Et il se trouve qu’il vient de s’offrir un succès contre un jeune talent français seulement âgé de 21 ans. Une performance telle que Pierre Ménès a pris son téléphone pour l’en féliciter en bonne et due forme.

Ancien journaliste de L’Équipe et chroniqueur pour Canal+ où il partageait l’affiche avec Hervé Mathoux pendant des années au Canal Football Club, Pierre Ménès est éloigné des projecteurs depuis 2021 et l’affaire Marie Portolano qui l’a accusé d’avoir eu un comportement déplacé et sexuel envers elle par le biais de son documentaire : Je ne suis pas une sal*pe, je suis une journaliste.

Stanislas Wawrinka s’offre une jeune pépite française à Melbourne A présent, et c’est le cas depuis plusieurs années, Pierre Ménès s’exprime sur YouTube par l’intermédiaire de sa chaîne Pierrot Le Foot. L’occasion pour lui d’évoquer l’actualité footballistique, mais également de parler de son affection pour le tennis. Grand amateur de balle jaune, Ménès est parfois interpellé par ses internautes pendant la rubrique : Face à Pierrot sur des moments forts du circuit ATP. Pendant le 2ème tour de l’Open d’Australie ce jeudi, Stanislas Wawrinka, à l’approche de son 41ème anniversaire, a pris le meilleur sur le jeune Arthur Géa (4-6, 6-3, 3-6, 7-5 et 7-6). Sa performance contre le tennisman français de 21 ans n’a certainement pas laissé Pierre Ménès de marbre.