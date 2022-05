NFL : Vers un incroyable retour de Colin Kaepernick ?

Omnisport

Alors que Colin Kaepernick n’a plus joué en NFL depuis 2016 suite à son combat contre les discriminations aux Etats-Unis, le quaterback de 34 ans pourrait aujourd’hui faire son grand retour.

Un genou au sol pendant l’hymne américain ! Sur les pelouses de NFL, Colin Kaepernick avait énormément fait parler de lui pour son combat contre les discriminations aux Etats-Unis. Le quaterback des San Francisco 49ers à l’époque était alors devenu l’un des symboles de cette lutte, allant même jusqu’à déclencher la colère de Donald Trump. Ce geste de Kaepernick avait énormément divisé aux Etats-Unis et cela lui a d’ailleurs coûté sa carrière. En effet, en 2016, il s’est retrouvé libre et aucune franchise n’a voulu l’engager. Mais cela pourrait rapidement être de l’histoire ancienne.

Engagé dans son combat, Colin Kaepernick n’a jamais perdu l’espoir de revenir en NFL, continuant ainsi de s’entraîner de son côté. Et les efforts du quaterback de 34 ans pourraient finir par payer. En effet, selon les informations de ESPN , Kaepernick se serait entraîné ces derniers jours avec les Raiders de Las Vegas. C’est la première fois depuis qu’il a quitté la NFL que l’ancien joueur des 49ers est testé par une franchise. Si Derek Carr est l’actuel quaterback numéro 1 chez les Raiders, il pourrait prochainement avoir comme doublure Colin Kaepernick, qui pourrait alors faire un incroyable retour au plus plus haut niveau. A suivre...

Breaking: Colin Kaepernick is scheduled to work out this week for the Las Vegas Raiders, league sources told @AdamSchefter.Kaepernick last played professional football in 2016. https://t.co/Mw84AJoADl