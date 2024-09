NFL - Super Bowl 2025 : La décision historique fait déjà polémique !

Thomas Bourseau

Le dimanche 8 septembre, la National Football League en collaboration avec Jay-Z pour la co-production du show de la mi-temps du Super Bowl LIX de 2025, ont annoncé que Kendrick Lamar sera la tête d’affiche de ce spectacle. Une décision historique puisqu’il sera le premier rappeur de l’histoire à s’y produire en solo. Le Super Bowl du 9 février 2025 se déroulera au Mercedes-Benz Superdrome, à la Nouvelle-Orléans, ville dont Lil Wayne est originaire. L’interprète de Lollipop l’attendait, les fans aussi, à tel point que cette décision de Jay-Z a fait naître une polémique qui trouverait son essence dans un conflit entre le rappeur de New York et celui de Louisiane au sujet de Drake.

A l’été 2019, Jay-Z signait un deal avec la National Football League afin que son groupe Roc Nation puisse co-produire les futurs spectacles de mi-temps du Super Bowl. Et depuis, plusieurs stars planétaires se succèdent chaque année pour l’évènement sportif à ne pas rater de l’autre côté de l’Atlantique. Dans les plus grands stades des Etats-Unis, chaque mois de février, Shakira et Jennifer Lopez ont assuré le show en 2021, The Weeknd a hérité du spectacle de mi-temps de 2021, Dr. Dre et Snoop Dogg celui de 2022 chez eux à Los Angeles. Rihanna a été l’unique star de l’édition de 2023 et Usher, le dernier en date à Las Vegas cette année. Pour 2025, le choix de la NFL et de Jay-Z a été révélé dimanche soir, ce sera le rappeur Kendrick Lamar incontournable cette année en raison de son clash avec Drake.

Kendrick Lamar, le premier rappeur de l’histoire en solo pour un Super Bowl !

Le 9 février 2025, à la Nouvelle-Orléans pour le Super Bowl LIX, Kendrick Lamar se produira donc au Mercedes-Benz Superdome, douze ans après la performance de Beyoncé et des Destiny’s Child pour le Super Bowl XLVII opposant les Baltimore Ravens aux San Francisco 49ers (34-31). Fait marquant, l’artiste de Compton sera le premier rappeur de l’histoire à se produire en solo pour le show de mi-temps d’un Super Bowl.

Jay-Z justifie le choix de la NFL : «Il a une capacité inégalée à définir et à influencer la culture à l'échelle mondiale»

Un choix logique pour Jay-Z qui s’est exprimé dans la foulée de la grande révélation du dimanche 8 août. « Kendrick est vraiment un artiste et un interprète unique en son genre. Il a une capacité inégalée à définir et à influencer la culture à l'échelle mondiale. Son travail transcende la musique et son impact se fera sentir dans les années à venir. ».

Et les paroles de l’artiste aux 24 Grammy Awards font forcément écho au Prix Pulitzer en musique raflé par Kendrick Lamar en 2018 pour son album DAMN, paru l'année précédant ce prix. C’était la première fois dans l’histoire de la musique qu’un artiste opérant en dehors de la musique classique ou du jazz mettait la main sur cette prestigieuse récompense.

Mais ce n’est pas tout. Avec l’album To Pimp A Butterfly, sorti en 2015, Lamar avait été nommé dans 11 catégories différentes aux Grammy Awards. Ce qu’aucun autre rappeur n’avait fait avant lui, qui était à seulement une nomination du record sur une année de Michael Jackson. Rien que ça.

De plus, Kendrick Lamar avec sa tournée The Big Steppers détient le record de la tournée la plus lucrative de l’histoire pour un rappeur avec 100M€ pour 929 000 billets vendus pour un total de 73 concerts. Un artiste déjà iconique qui hérite donc à présent du titre honorifique du premier rappeur à se produire en solo au Super Bowl, mais ce n’est pas au goût de tout le monde.

Le Super Bowl chez Lil Wayne, le rappeur de la Nouvelle-Orléans l’attendait !

En mars 2024, sur le plateau de radio, Lil Wayne confiait après la performance d’Usher vouloir prendre part au show qui allait se dérouler chez lui à la Nouvelle-Orléans en 2025. « Je ne vous mentirai pas. Je n’ai pas reçu d’appel. Mais nous prions, nous croisons les doigts et nous travaillons dur pour qu’il y ait un prochain album pour que ce soit dur pour eux de ne pas me contacter ».

Mais finalement, Jay-Z et la National Football League ont arrêté leur choix sur Kendrick Lamar. Et cette décision n’est pas du tout passée au sein du clan Lil Wayne.

Son ingénieur son a publié un message très clair sur Instagram. « Confus. Déçus. En colère. Mais surtout. Inspiré. Nous ne serons plus jamais dans une position ou nous n'aurons plus le GOAT dans une position où nous sommes à la merci de la décision de quelqu'un d'autre. C'est nous qui prendrons les décisions ».

Cam’ron dénonce une vengeance de Jay-Z envers Lil Wayne pour Drake !

Outre l’entourage de Lil Wayne, d’autres artistes sont montés au créneau en estimant que ne pas offrir le spectacle du Super Bowl au rappeur de la Nouvelle-Orléans est tout bonnement une machination orchestrée par Jay-Z en raison d'un contentieux lié à Lil Wayne. C’est la version des faits du rappeur Cam’ron partagée sur le It Is What It Is Podcast.

« J'aime Kendrick Lamar, j'ai adoré le pop-out, je pense qu'il est l'un des meilleurs artistes de cette génération, point final. Je déteste la sélection. C'est à la Nouvelle-Orléans et il n'y a pas Lil Wayne ? Il n'y a aucune raison pour que Lil Wayne ne se produise pas au Super Bowl. Ce n'est pas vraiment un secret. Lil Wayne a déjà eu un problème avec quelqu'un qui fait partie de l'organisation. C'est une vengeance. Qui est l'artiste de Lil Wayne ? Drake. Lil Wayne ne se produira pas à la Nouvelle-Orléans pour le Super Bowl, c'est outrageux, et ça doit cesser ».

Un partage de scène entre Kendrick Lamar et Lil Wayne est demandé !

Pour le rappeur Master P, qui s’est exprimé sur Instagram, Kendrick Lamar mérite cette reconnaissance aux Etats-Unis et doit performer pour le Super Bowl LIX. Néanmoins, à ses yeux, il faut que Lil Wayne puisse au moins partager la scène avec lui de par ses racines en Louisiane et l’impact que le rappeur a eu sur l’industrie du hip-hop aux USA depuis le début des années 2000.

« C'est bien mérité, c'est l'un des artistes musicaux les plus en vogue dans le monde et il a l'une des plus grandes chansons du moment (ndlr Not Like Us). En tant qu'ambassadeur du divertissement dans la ville de la Nouvelle-Orléans, je suis d'accord avec les fans pour dire que Lil Wayne devrait également faire partie de cette célébration. C'est l'un des plus grands artistes de Hop Hop vivant, toujours d'actualité et il est originaire de la Nouvelle-Orléans. Ne manquons pas ce moment culturel dans le Sud. La vie est trop courte ! Nous devons offrir à nos légendes leurs fleurs tant qu'elles sont là ».

Lil Wayne et Kendrick Lamar pourraient en effet partager un moment de plus de 5 minutes sur scène pendant le spectacle de la mi-temps du Super Bowl au vu de leur collaboration Mona Lisa parue sur l’album Tha Carter V de Wayne en 2018. Par le passé, Kendrick Lamar a occasionnellement avoué son admiration pour Lil Wayne et ne devrait évidemment pas se montrer contre une telle éventualité, mais à l’instant T, Lamar est le « headliner » et personne d’autre.

Au Super Bowl, Kendrick Lamar veut «rappeler au monde» pourquoi le rap a marqué notre époque

D’ailleurs, Kendrick Lamar promet un show via lequel il rendra hommage à sa musique et son art : le hip-hop.

« Mon nom est Kendrick Lamar et je performerai au Super Bowl LIX. Est-ce que vous serez de la partie ? Je l’espère. Vous savez qu’il n’y a qu’une seule opportunité pour remporter un championnat. Pas de round 2. Je ne veux pas que vous le ratez. Retrouvez-moi à la Nouvelle-Orléans, le 9 février 2025. Mettez-vous sur votre 31, même si vous le regarder de la maison, c’est parti. (…). Le rap est toujours le style de musique le plus impactant de notre époque… Et je compte bien rappeler au monde pourquoi c’est le cas. Ils ont fait le bon choix ».

Le choix historique de Jay-Z et de la NFL fait beaucoup parler, mais Kendrick Lamar compte bien en mettre plein la vie aux spectateurs et aux téléspectateurs le 9 février 2025 pour le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LIX.