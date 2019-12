Handball

Limoges Hand 87 : «Avec Bpifrance à nos côtés, on se doit d’être plus performant»

Publié le 20 décembre 2019 à 15h57 par La rédaction mis à jour le 20 décembre 2019 à 17h02

Leader de Proligue, Limoges Hand 87 continue de croire à son rêve de montée et de faire partie de l’élite du handball français. A ses côtés, Bpifrance soutient totalement le clud du président Alain Aubard.

Accroché dans sa salle par Strasbourg (26-26), Limoges Hand 87 conserve toutefois sa place de leader de Proligue, la deuxième division du handball français. A mi-parcours, le champion d’automne vire en tête avec tous les feux au vert pour rejoindre la Lidl Starligue, même si son président reste prudent : « Il y a encore beaucoup de matchs, beaucoup de chemin , tempère Alain Aubard. Mais c’est vrai que pour le moment, nous sommes satisfaits et nous espérons que nous pourrons aller au bout de ce joli parcours. Et si ce n’est pas cette saison, ça sera la suivante. Nous sommes motivés mais nous ne sommes pas pressés ». La sagesse du président Aubard est celle qui cimente l’intégralité du club phare de Limoge, bastion du sport limousin. Une écurie qui se construit loin des résultats de son équipe : « Il y a tellement de hauts et de bas possibles dans une saison qu’il me semble beaucoup trop risqué de construire le projet d’un club sur sa réussite sportive uniquement. Voilà pourquoi nous avons toujours développer des choses à côté du terrain, en proposant de l’événementiel et autre. L’économie et la pérennité de notre club reposent sur des éléments bien plus solides qu’une place au classement. Et avec Bpifrance à nos côtés, on se doit d'être encore plus performant. Leur énergie, leur savoir-faire et leur immense réseau nous poussent à être meilleur, à nous remettre en question. Grâce à eux, nous avons accès à des outils et des contacts que nous ne pouvons avoir d'ordinaire. Ce sont des points très importants pour notre crédibilité ».

« Rêver, c’est important. Oser aussi, surtout »

Cette conception et ce « point GPS loin », si cher à Patrice Bégay, a immédiatement plu aux équipes de Bpifrance : « Être partenaire du LH87, c’est avancer avec un club ambitieux qui montre l’exemple sur un territoire où il n’y a que de grands projets et de grandes ambitions , lance le Directeur Exécutif et Communication Bpifrance Excellence. Rêver c’est important, oser aussi, surtout. Et je suis certain que le LH87, leader de Proligue, parviendra à rejoindre la Lidl Starligue. Ce jeudi soir, nous avons assisté à l’un des plus beaux événéments en France. Investir le Zénith de Limoges de cette façon, c’est exceptionnel. La Proligue est formidable, le LH87 tout autant. Mais il y avait deux fois plus de show durant cette soirée. Le match contre Strasbourg mais également le concert des L5, Nuttea et Willy Denzey. Des projets ambitieux rendus possible grâce à des hommes comme Alain Aubard, élu au comité directeur de la Ligue Nationale de handball et au cœur des décisions de son sport. Un entrepreneur engagé, passionné et qui porte haut les couleurs du territoire limougeaud ».