JO Paris 2024 - Handball : Après son énorme raté avec l’équipe de France, il se lâche

L'équipe de France de handball s'est sabordée ce mercredi. En tête à quelques secondes de la fin du match, les Bleus ont laissé l'Allemagne revenir au score. La faute à une incroyable erreur de Dika Mem. Inconsolable après l'élimination de son équipe, le joueur du FC Barcelone a fait son mea-culpa.

Que de regrets pour l’équipe de France de handball. Championne olympique en titre, les Bleus se voyaient déjà en demi-finale. A cinq secondes du coup de sifflet final, les hommes de Guillaume Gille menaient d’encore un point face à l’Allemagne. Les tricolores n’avaient plus qu’à conserver le ballon et à jouer la montre. Mais sous pression, Dika Mem a raté sa passe et offert une dernière possession à l’adversaire, qui ne laissait pas passer sa chance. But, prolongation puis élimination pour l’équipe de France. Une défaite qui sonnait comme un coup de massue et qui précipitait le départ à la retraite de Niko Karabatic, Valentin Porte et Vincent Gérard.

JO 2024 - Handball : Catastrophe pour l’équipe de France, Karabatic vide son sac https://t.co/9nbzspcvyX pic.twitter.com/CQmM1cuJVw — le10sport (@le10sport) August 7, 2024

Dika Mem présente ses excuses

Fautif sur cette dernière action, Dika Mem n’a pas fui ses responsabilités. Après le match, le joueur du FC Barcelone a tenu à présenter ses excuses. « C'est un sentiment de culpabilité. C'est un match qu'on aurait dû gagner. Forcément, c'est dur pour moi. C'est un sentiment que je n'ai jamais ressenti et que je ne souhaite à personne. Je vais apprendre de ça et je vais assumer l'erreur que j'ai faite » a-t-il confié, avant de revenir sur cette fameuse passe.

« Je rate une passe »

« Il ne se passe rien de spécial. Je rate une passe. Je savais qu'ils allaient mettre la pression. Je voulais faire la passe à Elo (Prandi) et j'ai raté ma passe. J'ai essayé de replier, mais ça n'a pas suffi. Ce n'est rien de particulier. C'est une passe ratée de ma part, une erreur de ma part sur un moment important et je l'assume. Avec la pression des Allemands, si on restait tous au milieu, on avait des chances de perdre la balle donc j'ai demandé aux mecs de courir pour faire une passe. Et voilà, j'ai fait une mauvaise passe » a confié Dika Mem dans des propos rapportés par L’Equipe.