Handball

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball : Une académie hors du commun ouvre ses portes

Pensionnaire de la Liqui Moly Starligue, le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball vient d’inaugurer son académie, un véritable outil de développement pour le club savoyard.

Pour retrouver l’élite suprême du handball français, et ce titre de champion de France qui fuit les Savoyards depuis 2001 (5 fois 2e entre 2008 et 2012), Chambé mise sur une académie. Un outil flambant neuf qui va permettre au club de redonner de l’élan à toutes les structures d’une écurie qui n’a pas quitté la première division depuis 25 ans. Une académie pour innover, former et se renouveler. Un bol d’air frais très attendu par son directeur général, Laurent Meunier : « Notre académie compte 18 studios, un centre de suivi médical, les bureaux administratifs du club, des salles de réunion, une salle de réception de 150 m2 et un gymnase à haute performance énergétique qui dispose d’un revêtement de haute qualité avec une absorption des chocs supérieure à 55 % pour limiter les risques de blessures. Bien plus qu’un site sportif, cette académie se veut être un lieu de vie et d’échanges ».

