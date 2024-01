Golf : La guerre des clans déclarée, un sport divisé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Touché de plein fouet par une crise qui pourrait mettre à mal sa dimension historique, le golf est divisé entre ceux qui jouent toujours sur les circuits principaux, notamment le PGA Tour, et ceux qui se sont laissés tenter par une grosse somme d'argent pour arpenter cette nouvelle ligue dissidente, le LIV Golf. Sous l'impulsion de l'Arabie saoudite, ce circuit sème la zizanie puisque ceux qui s'y aventurent ne peuvent pour l'instant pas faire marche arrière...

Prévue depuis l'été dernier, la fusion entre le PGA Tour et le LIV Golf n'a pas encore pu se faire puisque la date limite pour trouver un accord a été dépassée. En effet, les dirigeants ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente pour le moment et ils ont repoussé la date jusqu'au mois d'avril prochain, à l'heure où le premier Grand Chelem du calendrier, le Masters à Augusta, pointera le bout de son nez.

Un sport révolutionné

Avec la création de ce nouveau circuit qui dispose de ses propres règles et de son propre classement, les meilleurs golfeurs de la planète sont donc un peu divisés. En effet, l'Arabie saoudite n'a pas hésité à investir des énormes sommes pour bâtir son empire du golf et le PGA Tour a réagi en coupant tout lien avec le LIV Golf, interdisant aux joueurs rejoignant cette nouvelle ligue de jouer sur les deux tableaux. Condamnés à ne plus se croiser la majorité du temps, les joueurs ont tout de même 4 rendez-vous annuels que personne ne veut rater : les Majeurs. Ces tournois fonctionnent différemment puisqu'ils ne sont pas organisés directement par le PGA Tour et tout le monde peut encore participer. Mais dans les faits : ils ne sont qu'une poignée du LIV Golf à pouvoir participer...

Une communauté soudée

A la création du LIV Golf, beaucoup de joueurs avaient exprimé leur désolation quant à la situation. Finalement, beaucoup ont fini par accepter les offres perçues, ce qui a créé des tensions chez les golfeurs. Certains ont eu des mots durs, comme Rory McIlroy, qui a tenu à nuancer son discours depuis. « Je pense qu’il aurait été possible de trouver un moyen pour que ça ne perturbe pas notre sport aussi brutalement. Le golf est un petit sport. Ce n’est pas comme le soccer, qui compte des milliards de partisans. Donc si on se met à diviser les amateurs de golf en deux camps, ce n’est bon pour personne » a déclaré récemment l'Irlandais du Nord, vainqueur de 4 Majeurs en carrière.

Une fusion très attendue

Si la fusion entre le PGA Tour et le LIV Golf permettrait d'allier ses forces pour répartir au mieux le prize money pour les joueurs, il faut bien avouer qu'elle règlerait les problèmes en termes de participation pour les grands événements. En effet, comme le LIV Golf ne rapporte pas aucun point au classement officiel du golf, il est donc impossible pour beaucoup de joueurs de pouvoir participer aux Majeurs à terme. Plusieurs conditions existent, comme le fait d'être un ancien vainqueur, mais c'est aussi un problème qu'il faudra régler...