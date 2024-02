Fusillade Kansas City : bilan, enquête, vidéo de l’arrestation… toutes les infos sur le drame de la parade du Super Bowl

Benjamin Labrousse

Mercredi, une fusillade a eu lieu à Kansas City, alors que les Chiefs célébraient leur titre au Super Bowl acquis dans la nuit de dimanche à lundi. Trois hommes armés ont ainsi ouvert le feu sur la foule présente pour la traditionnelle parade, provoquant la mort d’au moins une personne. Alors que de nombreux blessés sont à déplorer, voici les dernières informations sur l’évolution de ce drame.

Kansas City endeuillée. La ville située dans le Missouri se voulait bouillante dans la journée de mercredi. Et pour cause, l’équipe de football américain locale, les Chiefs, remportaient dans la nuit de dimanche à lundi un quatrième titre au Super Bowl. De ce fait, une parade était organisée ce mercredi dans la ville, l’occasion rêvée pour les nombreux fans de célébrer ce sacre dignement.



Mais rapidement, cette journée a viré au cauchemar. En effet, une fusillade a éclaté lors de la fin de cette parade, alors que le bus transportant les joueurs des Chiefs remontait vers l’Union Station, gare mythique de la ville de Kansas City. Auprès du quotidien local The Kansas City Star , un homme du nom de John O’Connor témoigne : « Je pensais que c’était des feux d’artifice » . L’homme affirme également avoir entendu « entre 15 et 20 tirs dans un bref laps de temps » .

Here is the moment the gunfire broke out at the Kansas City Chiefs Superbowl Parade.Why bring rifles and shoot with so many innocent bystanders in a crowd!!???#ChiefsParade #KansasCitypic.twitter.com/HPcIwKT1MK — Byron (@1ByronWileyAmy1) February 15, 2024

1 mort et une vingtaine de blessés lors d’une fusillade à Kansas City

A 00h34 heure française, les pompiers de la ville du Missouri dressaient le dernier bilan en date. Ainsi, ce drame a provoqué la mort d’une personne, et 21 blessés sont à décompter. Parmi eux, 8 personnes sont actuellement dans un état critique, 7 dans un état grave, et 6 sont blessés légèrement. Pour le moment, trois suspects ont été interpellés par les autorités locales.



A ce propos, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre l’acte héroïque d’un citoyen présent sur place. Ce dernier, rapidement aidé par plusieurs personnes, a intercepté puis plaqué au sol un individu tentant de prendre la fuite après les coups de feu. « Une arme est tombée quand on l’a taclé » , a depuis affirmé l’homme ayant attrapé l’un des trois potentiels tireurs.

Breaking Video of Heroic Kansas City fans tackling one of the shooters pic.twitter.com/cAxL9Kox8d — Fantasy Fanatics (@FFB_Fanatics) February 14, 2024

L’enquête toujours en cours à Kansas City