Omnisport

Bpifrance : Top départ du Big Tour 2022 à Strasbourg !

Publié le 5 mars 2022 à 16h12 par La rédaction

Le festival des entrepreneurs, le désormais incontournable Big Tour, se lance ce samedi 5 mars à Strasbourg. L’occasion pour les équipes de Bpifrance de mettre à l’honneur ses clubs partenaires de l’ASPTT Mulhouse, la SIG Strasbourg et du Metz Handball. Et toutes les énergies créatrices du territoire français.

Les années passent et le succès du Big Tour ne désemplit pas. Après une édition 2021 qui a battu tous les records (32 millions de personnes en physique et digital), Bpifrance innove comme le détaille Patrice Bégay, Directeur exécutif Communication et Bpifrance Excellence : « Cette année, le Big Tour se transforme en véritable festival itinérant, le festival des entrepreneurs Bpifrance, pour célébrer l’entrepreneuriat et toutes les forces vives de nos territoires, dans toutes les régions de France car oui, cette année, aucune région ne sera laissée de côté. De mars à novembre, ce seront 30 étapes, et ça démarre à Strasbourg, pour notre plus grand bonheur. Vous allez découvrir un nouveau village, des nouveaux contenus, de nouvelles animations avec, cette année, un vrai focus sur l’emploi et l’innovation, avec un camion de l’emploi, un espace accompagnement proposé par nos partenaires que vous découvrirez au fur et à mesure. C’est ça, se réinventer, c’est ça aller de l’avant, c’est ça oser. C’est ça, voir la vie en j’ose ! »

« Le sport permet de faire des affaires »

Pour lancer cet événement inédit, la banque publique d’investissement a donc choisi Strasbourg. Au grand bonheur de Julie Reisser, directrice exécutive de la SIG Strasbourg, partenaire de Bpifrance : « Cette étape du Big Tour va nous permettre, une nouvelle fois, d’aller à la rencontre des entreprises. Bpifrance est un excellent intermédiaire pour cela. Ce sera donc l’occasion de pouvoir parler de notre projet et de l’ensemble de nos actions. Parce que la SIG Strasbourg est plus qu’un simple club de basket. C’est un endroit pour faire du business, pour « réseauter » et pour échanger sur bon nombre de thématiques. Le sport véhicule beaucoup de valeurs, c’est indéniable, et beaucoup d’entrepreneurs se retrouvent autour de ces valeurs. Ils en profitent, également, pour faire des affaires. Dans notre espace VIP, nous avons une multitude de PME qui se connaissent bien souvent. Parfois, ils ont le sentiment d’être concurrent au départ. Et avec le temps, les échanges durant les matchs, ils finissent par mieux se connaître, se comprendre et deviennent confrères (sourire). Ça fait aussi partie de notre rôle, de mettre en relation le monde de l’entreprise par le biais du sport ».

« Une super opportunité pour la région »