Omnisport

Boxe : La date est fixée pour la revanche entre Usyk et Joshua !

Publié le 9 avril 2022 à 11h35 par A.C.

Après d’énormes doutes, tout semble se mettre en place pour la revanche entre Oleksandr Usyk et Anthony Joshua.

Parti en Ukraine pour s’engager dans les forces de défense, Oleksandr Usyk a finalement rebroussé chemin. Avec l’accord des autorités ukrainiennes, il a pu reprendre son entrainement en vue d’un deuxième combat face à Anthony Joshua, qu’il avait battu en septembre dernier. Les ceintures WBC, WBO et IBF seront remises en jeu et certains détails commencent à fuiter concernant l’évènement. En Angleterre, on assure en effet que l’Arabie Saoudite aurait offert un énorme chèque pour organiser ce combat, le deuxième après celui entre Joshua et Andy Ruiz Jr en 2019.

Un combat programmé pour le 23 juillet 2022 ?