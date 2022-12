Boxe : 2022, une année noire pour Tony Yoka ?

Axel Cornic

Grand espoir de la boxe française en poids-lourds, Tony Yoka est tombé de son piédestal. Pour la première fois depuis le début de sa carrière professionnelle, le Français a mordu la poussière face à Martin Bakole et désormais certains se demandent comment il fera pour redresser la barre, lui qui rêvait d’affronter les plus grandes stars de sa catégorie.

En mai dernier, certains se disaient surement que Tony Yoka allait affronter un nouveau faire-valoir et donc l’emporter une nouvelle fois assez tranquillement. Ces gens ne connaissaient pas Martin Bakole ! Car le Congolais n’avait perdu qu’un seul match en professionnel avant d’affronter le Français et le moins que l’on puisse dire... c’est qu’il a répondu présent.

Boxe : Les incroyables confidences du clan Tony Yoka https://t.co/eYWgcJXLC2 pic.twitter.com/YyRsHl0Hta — le10sport (@le10sport) December 23, 2022

« Yoka a eu ce qu'il méritait »

En effet, jamais Yoka n’a été maltraité de la sorte ! Pendant dix rounds, le Français s’est fait littéralement fracasser par Bakole, qui est plus jeune de lui d’un an. Il n’a jamais semblé pouvoir tenir le rythme et dans son entourage, on l’avait bien compris. « Yoka a eu ce qu'il méritait. Il ne s'est pas préparé sérieusement » a assuré son promoteur Bob Arum, dans les colonnes de L’Equipe . « La boxe est un sport très difficile. Il faut travailler dur. Il ne l'a pas fait donc il a été battu. C'est aussi simple que ça. Il n'était pas totalement préparé ».

« J'ai appris qu'il traînait avec de mauvaises personnes »

Selon Arum, le problème viendrait de certaines personnes qui se sont installées dans l’entourage de Tony Yoka et qui ne l'aideraient pas vraiment. « J'ai appris qu'il traînait avec de mauvaises personnes » a poursuivi le célèbre promoteur de boxe. « Après avoir divorcé de son épouse il s'est entouré de gens dont le seul but était de s'amuser et prendre du plaisir ». Mais à 30 ans, la rédemption est-elle encore possible ? Car dans les hautes sphères de la catégorie poids-lourds, les choses avancent sans Yoka !

Les gros noms n’ont plus aucun intérêt à affronter Yoka

Tyson Fury et Oleksandr Usyk devraient en effet se rencontrer pour plusieurs matchs, tandis qu’Anthony Joshua et Deontay Wilder pourraient croiser le fer. Derrière des boxeurs comme Joe Joyce, que Yoka avait battu en finale des Jeux Olympiques de 2016, n’ont aucun intérêt à affronter le Français ? Ce dernier a en effet dégringolé dans tous les classements et le seul titre qu’il peut espérer viser dans un avenir proche est la ceinture IBF détenue par Usyk... même s’il est actuellement 9e au ranking de la fédération.