Athlétisme : Les confidences d’Usain Bolt sur son record sur 100m !

Publié le 7 avril 2021 à 10h35 par T.M.

Retraité, Usain Bolt détient encore et toujours le record du monde sur 100m en 9 secondes 58. Pourrait-il être battu ? Le Jamaïcain s’est prononcé sur le sujet et la possibilité de voir un homme passer sous les 9 secondes.

Le 16 août 2009, lors des championnats du monde à Berlin, Usain Bolt a fait parler la foudre. Déjà détenteur du record du monde du 100m, le Jamaïcain a alors amélioré sa marque, établissant désormais le record à 9 secondes 58. Depuis, aucun homme n’est allé aussi vite que la légende du sprint, qui détient d’ailleurs également toujours le record du monde du 200m. Quelqu’un réussira-t-il un jour à aller aussi vite qu’Usain Bolt ? Verra-t-on même quelqu’un passer sous les 9 secondes sur 100m ? La question a été posée à l’homme le plus rapide du monde.

« C’est très difficile selon moi »