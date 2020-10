Foot : Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Ronaldo… Ce témoignage lourd de sens de Matuidi !

Publié le 11 octobre 2020 à 21h30 par La rédaction

Parti de la Juventus cet été, Blaise Matuidi découvre un nouveau championnat en MLS avec son nouveau club de l’Inter Miami. Pour le français, Miami pourrait attirer les plus grands joueurs alors que le capitaine du FC Barcelone, Lionel Messi, aurait été approché.

À la surprise générale, Blaise Matuidi a décidé de quitter la Juventus pour rejoindre l’Inter Miami lors de la dernière fenêtre de mercato. À 33 ans, le champion du monde français s’est lancé un nouveau défi outre Atlantique. L’ancien du PSG n’est pas le seul à avoir rejoint le club de David Beckham. À 32 ans, l’ancien attaquant de la Juventus, Gonzalo Higuaín, a également fait ses valises pour l’Inter Miami cet été. À respectivement 35 et 33 ans, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont aussi au crépuscule de leur carrière et pourraient avoir envie d’un dernier défi avant la retraite.

L’Amérique, nouvel eldorado des stars européennes ?