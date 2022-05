Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lewandowski fait le forcing pour son transfert !

Publié le 19 mai 2022 à 20h00 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, club qu’il souhaite absolument rejoindre, l’attaquant Robert Lewandowski fait pression pour quitter le Bayern Munich cet été.

Après huit saisons remplies de succès et de trophées, l’histoire entre le Bayern Munich et Robert Lewandowski n’a jamais été aussi proche de se terminer. Le FC Barcelone, qui a fait de l’attaquant sa priorité absolue pour le prochain mercato, tente de recruter l’international polonais, qui souhaite lui aussi rejoindre la Catalogne, et qui est prêt à tout pour que son transfert se concrétise !

Lewandowski ne veut que le Barça