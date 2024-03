Un triple champion olympique chante les louanges de Wembanyama avant les JO 2024

Florian Barré

Ce mardi, l’équipe de France masculine de basket a découvert, en même temps que les autres nations engagées, le calendrier pour la phase de groupes des Jeux olympiques de Paris. Les Bleus affronteront l’Allemagne, le Japon et le vainqueur du TQO letton. Pour l’occasion, la légende de la NBA Carmelo Anthony a exprimé son admiration pour Victor Wembanyama, lui qui a remporté trois fois la compétition avec Team USA.

Au cours de sa carrière, Carmelo Anthony a vu bon nombre de jeunes joueurs exposer en NBA. Pour autant, jamais il n’a aperçu un joueur de l’envergure de Victor Wembanyama, aussi bien physiquement parlant qu’en matière de basket pratiqué sur le parquet. L’ancien coéquipier de LeBron James est impressionné par la saison rookie du phénomène français et est pressé de le voir évoluer sous le maillot des Bleus cet été, à l’occasion des Jeux olympiques 2024, à Paris.

« Je n’ai jamais vu ça dans ma carrière »

Par ailleurs, l’ancien leader des New York Knicks et des Denver Nuggets s’est exprimé à ce sujet après le tirage au sort des phases de poules des JO effectué ce mardi en Suisse. Melo semble vraiment pressé de voir Wemby à l’oeuvre dans son pays : « Il y a beaucoup d’excitation autour de lui. J’espère qu’il jouera aux JO, j’adorerais le voir jouer. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont cette opportunité d’être drafté en n°1 et de disputer des Jeux olympiques à domicile la même année. J’aime ce qu’il fait. J’aime son approche du jeu, son niveau. Il est agressif. Aux Spurs, il est dans le meilleur environnement pour progresser avec Coach Pop, c’est le seul qui peut mettre en place un plan autour de Wemby pour l’emmener loin. On n’a jamais vu un joueur comme ça. Il n’a que 20 ans. Je n’ai jamais vu ça dans ma carrière. » a-t-il déclaré, totalement sous le charme.

Les Bleus, outsider numéro 1 ?