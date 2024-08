JO Paris 2024 : Le beau message de Teddy Riner pour… Al-Khelaïfi et le PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parmi les athlètes français les plus attendus pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris, on retrouvait bien évidemment Teddy Riner. Le judoka représentait l’une des meilleures chances de médaille pour la délégation française et il a clairement répondu présent. Après avoir remporté la médaille d’or en individuel, Riner a été sacré par équipes mixte. Toujours sur un petit nuage, il a souhaité remercier son club du PSG Judo et Nasser Al-Khelaïfi.

Parmi les 16 médailles d’or décrochées par la France aux Jeux Olympiques, on en retrouve deux autour du cou de Teddy Riner. Mis à l’honneur lors de la cérémonie d’ouverture en étant le dernier relayeur de la flamme olympique aux côtés de Marie-José Pérec, le judoka français a tenu son rang. Il a tout d’abord remporté la médaille d’or en individuel, dans la catégorie des plus de 100kg. Et le lendemain, Teddy Riner a remis ça en emmenant l’équipe de France mixte jusqu’à la médaille d’or en remportant le 7ème combat décisif face au Japon.

Je voudrais remercier mes présidents Nasser Al-Khelaïfi et Djamel Bourras, ainsi que toute la famille du @PSG_inside et @PSG_Judo pour votre fidèle soutien au fil des années. C’est un honneur et une immense fierté de représenter ce club qui incarne des valeurs qui me sont chères… — Teddy Riner (@teddyriner) August 18, 2024

« Remercier mes présidents Nasser Al-Khelaïfi et Djamel Bourras »

Quelques jours après avoir remporté ses deux médailles d’or aux Jeux Olympiques, Teddy Riner s’est exprimé sur ses réseaux sociaux. L’occasion pour le Français le plus titré aux JO de remercier le PSG Judo ainsi que Nasser Al-Khelaïfi : « Je voudrais remercier mes présidents Nasser Al-Khelaïfi et Djamel Bourras, ainsi que toute la famille du PSG et du PSG Judo pour votre fidèle soutien au fil des années. C’est un honneur et une immense fierté de représenter ce club qui incarne des valeurs qui me sont chères : l’excellence, la persévérance et l’esprit d’équipe ».

« Ensemble, nous avons partagé de grands moments »

« Ensemble, nous avons partagé de grands moments, et je suis particulièrement fier de ramener ces deux médailles d’or à la maison avec mes coéquipiers du club . Cette victoire est aussi la vôtre. Merci encore pour votre confiance et votre soutien continu. Ce moment historique, chez moi, à Paris, restera gravé à jamais. Hâte de relever de nouveaux défis ensemble », a poursuivi Teddy Riner, qui pourrait bien décider de remettre ça dans 4 ans aux Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles.