JO Paris 2024 - Equitation : Les chances de médailles des Français

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi 27 juillet, les premières épreuves d’équitation aux Jeux Olympiques de Paris 2024 auront lieu. Des épreuves qui se dérouleront dans leur totalité au Parc du Château de Versailles. Au niveau des cavaliers Français, certains vont avoir des chances de médailles comme Karim Laghouag, Christopher Six et Nicolas Touzaint. Présentation.

L’équitation sera la seule et unique discipline où les athlètes seront accompagnés d’un animal sur ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Les premières épreuves débuteront le samedi 27 juillet avec le concours complet qui s’étalera jusqu’au lundi 29 juillet. Les mardi 20 et mercredi 21 juillet auront lieu les qualifications des épreuves de dressage tandis que le 1er août et le 2 août auront lieu les qualifications puis la finale du saut d’obstacle par équipes. Pour les qualifications ainsi que la finale du saut d’obstacles individuel, il faudra attendre le lundi 5 août et le mardi 6. Enfin, la finale du dressage par équipes aura lieu le 3 août, et le lendemain place à la finale en individuel.

JO Paris 2024 : Football, rugby à 7… Les rendez-vous à ne manquer du 24 juillet https://t.co/CBsFc9YuvM — le10sport (@le10sport) July 24, 2024

Un trio de choc chez les Français

En 2021 à Tokyo, l’équitation française avait réalisé un beau coup avec la médaille de Bronze obtenue par Karim Laghouag, Christopher Six et Nicolas Touzaint en concours complet par équipe. Devancée par l’Australie et la Grande-Bretagne, la France visera sans aucun doute un résultat similaire à Versailles… Performant en saut d’obstacles, ce trio pourrait frapper fort à domicile.

Pénélope Leprévost en tête d’affiche pour le saut d’obstacles

Chez les Françaises, plusieurs cavalières se démarquent en saut d’obstacles notamment. La principale chance française de victoire se nomme Pénélope Leprévost (avec Vancouver de Lanlore). Pour les épreuves masculines, il faudra compter sur Mathieu Billot (avec Quel filou de Bagatelle) et sur Nicolas Delmotte (avec Urvoso du Roch). Déjà sacrée championne olympique par équipe en 2016 à Rio, Pénélope Leprévost est sans aucun doute la plus grande chance française de médaille d’or toute discipline confondue.

Gros coup dur au niveau du dressage

Concernant les épreuves de dressage (qui consistent à effectuer certaines figures avec son cheval face à un jury), en France, la plus grande chance de médaille se nommait Morgan Barbançon Mestre (accompagnée de Sir Donnerhall II). Mais la cavalière de 31 ans n’ pas pu prendre part aux 31 de qualifications en raison d’une suspension pour absence de localisation prononcée par l’AFLD (Agence Française de Lutte contre le Dopage) en avril dernier. Pire pour la franco-espagnole, sa suspension a été alourdie par le TAS (Tribunal Arbitral du Sport), qui a porté la sanction à 18 mois d’interdiction de compétition.

Des records pour les cavaliers français

A noter que deux cavaliers français ont déjà établi des petits records sur ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans un premier temps, Karim Laghouag est l’athlète le plus âgé engagé sur ces JO, à 48 ans. De son côté, Corentin Pottier est l’athlète français le plus léger présent au sein de la délégation française.