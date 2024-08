JO Paris 2024 - Basket : Team USA face à un dilemme tactique

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Lors de ses deux premiers matches aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Team USA a déjà effectué de nombreux changements. Avec l’un des groupes les plus talentueux de l’histoire du basket, LeBron James et Stephen Curry en figures de proue, Steve Kerr peine à trouver la bonne rotation. « C’est la beauté de Team USA », nuance cependant l’entraîneur américain.

L’effectif de Team USA est si talentueux et complet qu’il est difficile pour Steve Kerr de déterminer son cinq majeur. Leurs deux premiers matches aux Jeux Olympiques de Paris 2024, marqués par de nombreux changements, ont soulevé bien des questions. Quelle est la meilleure rotation pour l’équipe des États-Unis ?

Deux premiers matches qui soulèvent des questions épineuses

Le temps de jeu de Jayson Tatum, champion NBA avec les Boston Celtics la saison dernière, lors du premier match a soulevé des questions sur la rotation de l’équipe. Quand il a intégré le cinq majeur au match suivant, Joel Embiid en a fait les frais en restant sur le banc pendant toute la rencontre. L’effectif américain est trop riche pour laisser des joueurs de côté, ce qui complique la tâche de Steve Kerr, l’entraîneur, avant chaque adversaire.

La question est d’autant plus épineuse qu’aucun des deux cinq majeurs ne s’est réellement démarqué. Le premier, avec Jrue Holiday et Joel Embiid, a écrasé la Serbie (110-84). Le second, avec Jayson Tatum et Anthony Davis, a obtenu un résultat similaire face au Soudan du Sud (103-86). Impossible, donc, d’en tirer de véritables enseignements.

LeBron James, Stephen Curry et Devin Booker : les trois constantes

Pour l’instant, seuls trois joueurs ont conservé leur place dans le cinq majeur : LeBron James, Stephen Curry et Devin Booker. Ils devraient y rester jusqu’à la fin de la compétition. James, véritable visage de cette équipe, est le meilleur passeur et l’un des meilleurs marqueurs depuis le début du tournoi. Curry, malgré un léger manque d’adresse, reste un élément clé pour Steve Kerr, également son coach aux Golden State Warriors. Booker, quant à lui, s’intègre parfaitement et fluidifie le jeu du collectif.

La grande question demeure : Kevin Durant, blessé lors de la préparation, rejoindra-t-il le cinq majeur ? Meilleur marqueur de l’histoire des États-Unis aux Jeux Olympiques, il réalise un excellent début de compétition et pourrait naturellement s’imposer parmi les titulaires.

Steve Kerr : « C’est la beauté de Team USA »

En réalité, il est fort probable que la sélection américaine n’adopte jamais une rotation fixe, mais continue de s’adapter à chaque adversaire. « C’est la beauté de Team USA. Nous avons plus de grands joueurs que les autres pays », a expliqué Steve Kerr. « Notre force, c’est que nous pouvons nous appuyer sur chacun d’eux, selon les matches, la façon dont nous voulons jouer et l’adversaire. Chaque joueur est capable de prendre le contrôle d’un match. Ce tournoi passe vite, il ne nous reste que quatre matches. Il est donc crucial de garder tout le monde impliqué et d’explorer différentes combinaisons. »