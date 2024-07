JO Paris 2024 : Argentine-Maroc, le coup de gueule d’un joueur du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi, le Maroc disputait le premier match de tournoi aux Jeux Olympiques 2024. Pour les coéquipiers d’Achraf Hakimi, ça a débuté de la meilleure des manières avec une victoire (2-1) face à l’Argentine de Javier Mascherano. Il n’empêche que cette rencontre a été marqué par les polémiques avec notamment certains débordements des supporters des Lions de l’Atlas. De quoi agacer Hakimi.

Pour lancer le tournoi olympique de football masculin, on a notamment eu le droit ce mercredi après-midi à un choc entre l’Argentine et le Maroc. Une rencontre très attendue étant donné que les deux nations peuvent prétendre à la victoire lors de ces Jeux Olympiques et donc à la médaille d’or. Ce sont finalement les Lions de l’Atlas qui sont ressortis vainqueurs de cette opposition face à l’Albiceleste (2-1), s’imposant grâce à un doublé de Soufiane Rahimi.

La folle victoire du Maroc contre l’Argentine

La victoire du Maroc a toutefois été actée au terme d’un scénario complètement fou. En effet, à la 105ème minute, l’Argentine pensait avoir égalisé. Un but qui a alors déclenché de multiples débordements chez les supporters des Lions de l’Atlas avec des envahissements de terrain et des jets de pétards. La rencontre a alors été suspendue avant de reprendre deux heures plus tard… avec une décision de l’arbitre d’annuler le but de l’Argentine en raison d’un hors-jeu.

« Je déplore l'attitude de certains supporters pendant le match »

Alors que ce scénario rocambolesque a déclenché la colère de l’Argentine et notamment de son sélectionneur, Javier Mascherano, du côté du Maroc, on est également remonté en raison du comportement des supporters. C’est en tout cas la teneur du message posté par Achraf Hakimi sur X. Joueur du PSG et star du Maroc, le latéral droit a fait savoir : « Nous avons débuté les Jeux Olympiques par une victoire importante. Je déplore l'attitude de certains supporters pendant le match, qui a terni l'image de nos fidèles fans. Un tel comportement n'a pas sa place dans le football. Dima maghrib ».