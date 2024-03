JO 2024 : Mbappé, Dupont... Karabatic vend la mèche

Alexis Brunet

Les Jeux Olympiques de Paris approchent à grands pas, mais la France ne sait toujours pas qui seront ses porte-drapeaux. Dernièrement, des critères ont été annoncés pour choisir les personnes qui pourront peut-être occuper cette fonction. Cela ne devrait donc pas être Antoine Dupont, ni Kylian Mbappé. Nikola Karabatic l'a affirmé, cela ne devrait pas non plus être lui.

Les yeux du monde entier seront rivés sur Paris l’été prochain, et ce, grâce aux Jeux Olympiques. Pourtant, tout n’est pas encore réglé, et notamment la question des porte-drapeaux. Le choix n’a pas encore été effectué, mais plusieurs grands sportifs sont déjà éliminés de la course.

Karabatic ne sera pas porte-drapeau à Paris

Dernièrement, un sondage L'Équipe annonçait que 46% des personnes interrogées auraient aimé que Nikola Karabatic soit porte-drapeau de la délégation française. Interrogé sur le sujet par Le Parisien , le joueur du PSG s'est dit très touché, mais il a affirmé qu'il n'endossera pas ce rôle cet été à Paris. « J’ai été très touché et agréablement surpris. J’ai reçu aussi pas mal de marques de soutien qui m’ont fait très plaisir. Mais j’ai aussi lu ensuite une réaction de mon président de Fédé (Philippe Bana) qui a dit qu’il ne proposerait pas ma candidature comme porte-drapeau. Je n’ai aucun souci avec ça, car je ne sais même pas si je serai aux Jeux. Le plus important pour moi est d’abord de me battre pour avoir ma place, puis si j’y vais d’y remporter une médaille. C’est tout ce que j’aurai en tête à ce moment-là. C’est ma manière à moi de briller et de faire briller le sport français. Ça m’a touché mais malheureusement je ne serai pas porte-drapeau. »

Dupont et Mbappé ne seront pas porte-drapeau également

En plus de Nikola Karabatic, d'autres grands sportifs savent déjà qu'ils ne seront pas porte-drapeau lors des Jeux Olympiques de Paris. C'est notamment le cas d'Antoine Dupont, de Kylian Mbappé, et également de Victor Wembanyama. En effet, selon les critères de sélection, il est nécessaire d'avoir déjà participé aux JO, pour devenir porte-drapeau. Or pour ces trois sportifs, Paris sera le premier rendez-vous olympique, et ce, s'ils ont l'honneur d'y participer.