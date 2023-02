Zidane arrive, la France prépare du lourd en F1

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Attendu de retour dans le monde du football, Zinedine Zidane a pris tout le monde à contre-pieds en annonçant son arrivée... en Formule 1. En effet, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France aura un rôle d'ambassadeur chez Alpine et vient ainsi renforcer l'impressionnant contingent français dans le paddock.

C'est LA surprise de la rentrée de la Formule 1. A l'occasion de la présentation de sa nouvelle monoplace, l'A523, Alpine en a profité pour annoncer qu'un certain Zinedine Zidane venait renforcer les rangs de l'écurie. L'ancien numéro 10 de l'équipe de France de football aura ainsi un rôle d'ambassadeur auprès de la marque tricolore. Lors de sa présentation, Zidane en disait d'ailleurs un peu plus sur son rôle.

Zidane, la surprise Alpine

« C’est une histoire de rencontres comme toujours. J’ai aimé la vision et l’approche concrète des équipes d’Alpine, notamment dans la mise en place de leurs programmes pour l’égalité des chances. Et cela d’autant plus, que j’ai une affection toute particulière pour Alpine en tant que passionné de Formule 1. Il me semble évidemment important de dire aux enfants que, d’où qu’ils viennent, ils peuvent devenir un jour des championnes et champions dans leur sport ou dans leur domaine, qu’il faut toujours croire en ses rêves... Ce projet d’Alpine est là pour aider à ce que cela soit possible. Changer prend du temps alors si je peux y contribuer et participer à accélérer les choses, c’est une grande satisfaction pour moi », confiait-il. Zinedine Zidane perpétue ainsi la tradition tricolore en F1.

La France parfaitement implantée en F1...

En effet, la France est un pays majeur qui a fourni certains grands pilotes à l'image du plus illustre, Alain Prost, et cette année, le pays est d'ailleurs particulièrement bien représenté en F1. Ainsi, Zinedine Zidane confirme qu'Alpine a décidé de faire dans le 100% français cette saison. Et pour cause, l'écurie motorisée par Renault alignera un duo de pilotes tricolores puisque Pierre Gasly a rejoint Esteban Ocon. Et ce n'est pas tout. Un autre français a eu une belle promotion dans le paddock cet hiver à savoir Frédéric Vasseur. Le patron de l'écurie Alfa Romeo a été choisi par Ferrari pour remplacer Mattia Binotto à la tête de la Scuderia . Zidane, Gasly, Ocon, Vasseur, Alpine... la France va faire parler faire parler d'elle cette saison malgré le retrait de son Grand Prix national.

... et ce n'est pas terminé !

Et cela devrait également être le cas lors des prochaines années. Et pour cause, en Formule 2 aussi le Français sera à la mode. En effet, quatre pilotes tricolores seront en lice cette saison et comme Alpine, une écurie 100% française est alignée. ART Grand Prix se présente ainsi avec un duo composé de Théo Pourchaire et Victor Martins. Le premier cité fait partie des plus grands espoirs en France et il sera même pilote de réserve chez Alfa Romeo en F1. Plus jeune vainqueur de l'histoire de la F2, Pourchaire est vice-champion du monde en titre et fera partie des favoris cette saison. Il est donc rejoint par Victor Martins qui débarque de F3 où il a décroché le titre la saison dernière. Quatrième, Isack Hadjar fera lui aussi ses débuts dans l'antichambre de la Formule 1 et sera au volant d'une monoplace Hitech Grand Prix. Enfin, Clément Novalak conserve sa place en F2 mais passe de MP Motorsport à Trident. Quoi qu'il en soit, la France semble avoir de beaux jours devant elle en F1 notamment sous l'impulsion de Zinedine Zidane qui offre une énorme visibilité.