Une star de Formule 1 débarque dans le foot !

Arnaud De Kanel

Pilote de Formule ultra populaire malgré un début de saison délicat, Pierre Gasly se lance un tout nouveau défi. Passionné de football depuis la première heure, le Normand est devenu la semaine dernière co-actionnaire du FC Versailles, pensionnaire de National. Le plus gros challenge entrepreneurial de sa carrière.

Le ballon rond a toujours eu une place importante dans la vie de Pierre Gasly. « Le monde du foot me passionne, je suis tous les résultats. J'ai joué au foot quand j'étais petit. En Normandie on a le FC Rouen, QRM, Le Havre, Caen et moi je jouais à Bois-Guillaume. C'était l'époque où j'avais fait les sélections à Auxerre tout gamin avec Guy Roux. J'ai toujours baigné dans cet univers », expliquait le pilote Alpine à L'Equipe la semaine passée, quelques heures après l'officialisation de son entrée au capital du FC Versailles. Désormais co-actionnaire du club de National, Gasly a de très grosses ambitions.



«On a des ambitions à moyen et long terme»

Déjà engagé dans différents projets, Pierre Gasly cherchait un challenge dans le milieu du football. Sa rencontre avec Alexandre Mulliez a tout changé. « Je cherchais depuis quelque temps à m'impliquer dans un projet ambitieux. Je regardais ce qui se passait dans ce monde-là et j'ai rencontré la famille Mulliez. Alexandre venait de racheter le FC Versailles 78 et m'a présenté son projet. On s'est mis autour de la table, pour voir comment il voulait développer le club. On a des ambitions à moyen et long terme. À cinq dix et quinze ans. C'est un coup de coeur, mon deuxième après la course auto », a déclaré Pierre Gasly dans les colonnes de L'Equipe . Le pilote Alpine veut avant tout mettre à disposition du FC Versailles sa vision du sport de haut niveau, lui qui vient d'investir une somme importante mais qui reste tout de même minoritaire.

«En espérant monter en Ligue 2 et plus tard en Ligue 1»