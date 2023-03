Quiz : Les Français ont brillé en F1, vous en souvenez-vous ?

La rédaction

L’histoire des pilotes français en Formule 1 reste bien sûr dominée par un pilote, de loin le plus grand de l’hexagone, Alain Prost. Un champion issu des années 80, indéniablement les plus grandes années de la France en Formule 1, où de nombreux pilotes tricolores remportaient des courses et jouaient la gagne au championnat du monde, de Didier Pironi à René Arnoux, de Jacques Laffite à Patrick Tambay, de Jean-Pierre Jabouille à Jean Alesi, qui commença sa carrière en 1989 au volant d’une Tyrell.



Les années 80 furent aussi de grandes années au niveau constructeur, où l’équipe Renault, qui inventa et imposa le moteur turbo au monde entier, jouait régulièrement le titre de champion du monde des constructeurs. Aux côtés de l’écurie Renault, l’écurie Ligier connut également de grandes heures, elle aussi en course pour la gagne au championnat du monde des pilotes avec Jacques Laffite. Après ces grandes années, la Formule 1 française connut un lent déclin, contre qui Jean Alesi se battit avec vaillance au volant de sa Ferrari. Olivier Panis et sa Ligier remportèrent également un Grand Prix en 1996. La dernière victoire d’un pilote tricolore en Formule 1 avant une disette de quasiment 25 ans… Un trou noir.

Alpine, comme Renault ou Ligier…

Aujourd’hui, dans la foulée de l’arrivée de l’écurie Alpine Renault, quatrième du championnat du monde des constructeurs en 2022, la France retrouve petit à petit des couleurs. Deux pilotes sont aujourd’hui en pleine ascension : Esteban Ocon, huitième du championnat du monde en 2022, et Pierre Gasly. Les deux ont été les seuls à remporter un Grand Prix depuis Panis. Gasly au GP d’Italie en 2020, au volent d’Alpha Tauri, Ocon en 2021 au GP de Hongrie au volant de son Alpine. Les deux seront d’ailleurs réunis en 2023 au volant des voitures de l’écurie française. Comme à l’époque des grandes heures de Ligier ou Renault…