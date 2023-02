« J’ai bon espoir », il annonce du lourd pour Ferrari en 2023

La rédaction

Alors que la saison 2023 de Formule 1 est sur le point de reprendre, le mois de février est réservé aux derniers essais pour les écuries du circuit. Parmi les écuries concurrentes de RedBull ou de MacLaren, Ferrari semble avoir beaucoup d’attentes pour cette saison, et compte bien par l’intermédiaire de Carlos Sainz Jr et de Charles Leclerc, détrôner Max Verstappen. Le Monégasque s’est d’ailleurs montré très enthousiaste sur la saison à venir.

Charles Leclerc, tout comme son coéquipier Carlos Sainz Jr qui a fini 3ème, a réalisé des premiers essais très intéressants ce jeudi à Bahreïn. Le Monégasque a terminé 4ème juste au pied du podium. Ces deux classements confirment la bonne dynamique de l’écurie Ferrari qui possède de belles ambitions pour 2023.

Charles Leclerc « très heureux » de la nouvelle Ferrari

Charles Leclerc s’est exprimé dans des propos rapportés par NextGen Auto , sur ses sensations après ses essais de samedi : « J’étais heureux d’être de retour dans la voiture hier et j’ai hâte de revenir dedans aujourd’hui. Je pense que nous sommes tous heureux car les données correspondent à ce qu’on avait à l’usine pour cette première journée. C’est ce sur quoi on s’est concentrés, on a mis la voiture dans différents scénarios et configurations pour vérifier que ça correspondait, et c’était le cas. J’ai essayé de tirer un peu de performance sans tout montrer car ce ne sont que les essais. On doit se concentrer sur nous-mêmes car personne ne va tout montrer, et on veut juste avoir le meilleur feeling de ces tests pour être aussi prêts que possible pour la semaine prochaine » .

F1 : «On n’était pas prêt du tout», terrible constat chez Alpine https://t.co/4MOb9Kglfl pic.twitter.com/rPoOTKJJBY — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

Une «meilleure voiture» que 2022 pour Ferrari selon Leclerc