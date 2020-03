Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel est confiant pour son avenir chez Ferrari !

Publié le 2 mars 2020 à 16h35 par T.M.

Alors que Sebastian Vettel est dans sa dernière année de contrat chez Ferrari, l’Allemand ne se fait pas trop de soucis à ce sujet.

Dernièrement, Charles Leclerc a prolongé jusqu’en 2024 chez Ferrari, l’avenir de Sebastian Vettel est en revanche plus flou. Alors que la saison de Formule 1 s’apprête à reprendre, l’Allemand entre dans sa dernière année de contrat. Il n’est donc pas certain qu’il soit au volant d’une Ferrari en 2021. Vettel devra donc gagner sa prolongation cette année. Une pression supplémentaire pour le pilote, qui n’est toutefois pas plus affolé que cela.

« Je ne pense pas que je dois avoir peur d’être là ou non l’année prochaine »