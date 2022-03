Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly lâche une énorme confidence sur Hamilton !

Publié le 12 mars 2022 à 20h35 par La rédaction

Aux côtés de Lewis Hamilton ce samedi lors des essais à Bahreïn, Pierre Gasly a confié que la Mercedes du Britannique n’avait « pas l’air aussi forte que par le passé ».

Les essais se poursuivent à Bahreïn et Pierre Gasly continue de monter en puissance. Le Français, qui a signé le 12ème temps de la journée, était ce samedi au contact de Lewis Hamilton pendant plusieurs tours. L’occasion de se frotter aux meilleurs pour Pierre Gasly qui démarre cette nouvelle saison avec beaucoup d’ambitions. Après sa matinée passée sur le circuit, le pilote de l’écurie Alpha Tauri a lâché une petite confidence sur l’état de forme de la Mercedes de Lewis Hamilton.

« J’ai pu voir que Lewis était en difficulté »