Formule 1 : L’immense promesse de Ferrari à Charles Leclerc

L’histoire d’amour entre Charles Leclerc et Ferrari ne va pas s’arrêter de sitôt. En effet, ce jeudi, la Scuderia a annoncé la prolongation de contrat du pilote monégasque. Les deux parties vont donc continuer d’être liées pour les années à venir et bien évidemment Leclerc rêve d’être sacré champion du monde. Pour cela, il faudra une monoplace performante et Ferrari est en train de se charger de cela…

« La Scuderia Ferrari est heureuse de vous annoncer que le contrat de Charles Leclerc a été prolongé. Il va continuer de piloter pour l’équipe italienne en F1 au-delà de la saison 2024 ». Ce jeudi, dans un communiqué, Ferrari a officialisé la prolongation de contrat de Charles Leclerc. La question que les fans se posent désormais est de savoir si le Monégasque réussira à être sacré champion du monde. La Scuderia va tout faire pour l’aider dans cette quête d’un championnat du monde.

« Nous sommes déterminés à offrir à Charles une voiture gagnante »

Sur le site de Ferrari, Frédéric Vasseur a réagi à cette prolongation de Charles Leclerc, expliquant : « Le lien de Charles avec la Scuderia va au-delà de celui d’un simple pilote et d’une équipe puisqu’il fait partie de la famille Ferrari depuis 8 ans maintenant. Cela remonte à une époque avant qu’il n’arbore pour la première fois l’emblème du cheval cabré sur sa combinaison de course. Ses valeurs et celles de notre équipe sont étroitement liées dont il était naturel pour nous d’être d’accord pour prolonger notre collaboration. On le connait pour son désir incessant de se dépasser et on apprécie ses capacités extraordinaires lorsqu’il s’agit de se battre et dépasser durant la course ». Le directeur de la Scuderia a ensuite fait une promesse à Leclerc : « Nous sommes déterminés à offrir à Charles une voiture gagnante et je sais que sa détermination et son engagement sont des éléments qui peuvent faire la différence et nous aider à atteindre nos objectifs ».

« Mon rêve reste celui de remporter le championnat du monde avec Ferrari »