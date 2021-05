Formule 1

Formule 1 : Le coup de gueule de Valtteri Bottas contre la F1 !

Publié le 16 mai 2021 à 17h35 par La rédaction

Alors qu’il réalise un bon début de saison au volant de sa Mercedes, Valtteri Bottas s’est exprimé non pas sur ses performances de course, mais bien sur une nouvelle réforme de la F1 qui pourrait voir le jour dans les prochaines années.

Valtteri Bottas, pilote finlandais chez Mercedes est à l’image de son écurie en bonne forme sur ce début de saison. 3ème au classement général, Valtteri Bottas fait le travail et assure à son équipe une domination au classement des constructeurs avec son coéquipier star, Lewis Hamilton. Cependant, le pilote finlandais s’est récemment exprimé sur un tout autre sujet que ses performances ou son possible départ de chez Mercedes. En effet, si la Formule 1 a pour projet d’installer un plafond salarial pour les pilotes dans les années à venir, Valtteri Bottas lui, n’est pas forcément convaincu par l’idée, et il l’a fait savoir.

« Les pilotes sont les stars du show »