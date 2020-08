Formule 1

Formule 1 : Hamilton sur le départ ? La réponse !

Publié le 1 août 2020 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 1 août 2020 à 10h44

Patron de Mercedes, Toto Wolff a décrit sa relation avec Lewis Hamilton et s’est prononcé sur un possible départ de Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton règne sur la Formule 1. Le pilote britannique reste sur cinq titres de champion du monde d’affilés et espère remporter un nouveau trophée cette saison. Des performances et des résultats rendues possibles notamment par sa bonne entente avec Mercedes et notamment Toto Wolff. Lewis Hamilton n’a jamais caché sa proximité avec le dirigeant et aurait moins de chances de prolonger si l’Autrichien quittait Mercedes. Toto Wolff s’est d’ailleurs exprimé ce samedi sur sa relation avec le Britannique et sur la possibilité que le pilote quitte Mercedes s’il venait à partir.

« Partirait-il si je partais ? Peut-être »