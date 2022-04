Formule 1

Formule 1 : Bottas annonce la couleur avant le GP d’Australie !

Publié le 6 avril 2022 à 18h35 par P.L.

Alors que la Formule 1 retrouvera le Grand Prix d'Australie après deux ans d'absence à cause de la Covid-19, Valtteri Bottas se montre plutôt confiant. Le Finlandais pense que son équipe en mesure de grappiller quelques points ce dimanche.

Tout juste arrivé chez Alfa Romeo, Valtteri Bottas a entamé sa saison avec un très bon résultat en terminant à la sixième place du Grand Prix de Bahreïn. Mais en Arabie Saoudite, le Finlandais a été contraint d’abandonner. De ce fait, l’ancien de Mercedes souhaite se rattraper en Australie, que la Formule 1 retrouvera ce dimanche après deux ans d’abstention pour des causes sanitaires liées à la Covid-19. Et pour son retour à l’Albert Park, Valtteri Bottas est plutôt confiant quant à la possibilité de finir dans les dix premiers.

« Nous sommes confiants de pouvoir marquer de nouveaux points »