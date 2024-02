F1 - Williams : Albon, le symbole du renouveau

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours du début de la saison 2024 de Formule 1, Le 10 Sport vous propose chaque jour la présentation d'une des dix écuries de la grille jusqu'aux premiers tours de roue à Bahreïn le 29 février. Ce jeudi, c'est au tour de Williams. Ecurie historique en F1, l'équipe dirigée par James Vowles sort petit-à-petit du marasme dans lequel elle était plongée depuis 2018. Porté par un excellent Alexander Albon, Williams F1 cherchera à surfer sur sa bonne saison 2023.

Ecurie historique de la Formule 1, Williams peine toutefois à retrouver les sommets. Cependant, un regain de forme a été constaté la saison dernière. Au fond du trou depuis 2018, l'équipe britannique a inscrit 28 points en 2023. Cela semble très peu, mais lorsque l'on sait que Williams n'avait marqué que 39 points entre 2018 et 2022, le progrès est notable. Alexander Albon et Logan Sargeant se sont surtout distingués sur des pistes rapides, la vitesse de pointe de la Williams les rendant quasiment impossibles à dépasser. De nombreux pilotes se sont cassés les dents à essayer de les doubler, même avec le DRS.

Le fait de l'hiver : James Vowles prend de plus en plus de place

En 2024, on prend les mêmes et on recommence ? Quasiment. L'hiver a été assez calme chez Williams qui a travaillé sereinement sous l'impulsion d'un James Vowles qui prend de plus en plus de poids en interne. Transfuge de Mercedes en janvier 2023, le team principal de l'écurie britannique a vécu son premier hiver complet chez Williams dans la préparation de la saison. Des responsabilités qu'il a d'ailleurs récemment évoquées. « Il y a eu des moments où je n’ai pas hésité à admettre que je n’ai pas dormi pendant plusieurs jours, parce que le poids d’un millier de personnes pèse sur mes épaules. Je suis convaincu que ce que nous faisons est bon pour l’avenir et c’est cette confiance qui me permet de réunir toute l’équipe et d’en parler », confiait James Vowles concernant son rôle au sein de l'écurie Williams, avant d'assurer qu'il assumerait les échecs : « J’ai fait comprendre à l’organisation que le poids de l’échec reposait sur mes épaules, et je ne veux pas que d’autres soient limités par la peur de l’échec, ou que quiconque soit limité par la peur de dépasser les limites de ce qu’il sait faire . »

Les pilotes : Albon et Sargeant

Afin d'éviter de connaître l'échec, Williams pourra s'appuyer sur Alexander Albon, qui sort d'une magnifique saison durant laquelle il a inscrit 27 des 28 points de son équipe, terminant sept fois dans le top 10. Après un passage compliqué chez Red Bull, où il avait remplacé Pierre Gasly en 2020, Albon restera un an sans baquet avant sa signature chez Williams en 2022. Mais en 2023, il s'est parfaitement relancé, prouvant qu'il avait largement sa place sur la grille. Et cela donne des idées à plusieurs écuries. Issu du giron Red Bull, Alexander Albon fait effectivement partie des favoris pour remplacer Sergio Pérez en 2026, le contrat du pilote thaïlandais prenant fin en 2025 avec Williams. Mercedes le ciblerait également pour l'après-Hamilton. A côté, Logan Sargeant a beaucoup souffert de la comparaison avec son coéquipier la saison dernière, mais a réussi à conserver son baquet à l'issue de son année rookie. Cependant, l'Américain va rapidement devoir convaincre. Williams se montra probablement moins patiente en 2024...

L'objectif : Poursuivre la progression