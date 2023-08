F1 : Viré, le remplaçant de Gasly annonce une surprise pour son avenir

Arnaud De Kanel

Recruté par AlphaTauri afin de pallier au départ de Pierre Gasly, Nyck de Vries a connu un début de saison chaotique qui lui a déjà couté sa place. Le pilote néerlandais a en effet été remercié par l'écurie autrichienne qui l'a remplacé par Daniel Ricciardo. Alors que certains croyaient qu'il allait rebondir dans une autre discipline, de Vries a finalement tranché sur son avenir et c'est assez surprenant.

Nyck de Vries avait la lourde tâche de remplacer Pierre Gasly chez AlphaTauri mais il a échoué dans sa mission. Avec 0 point inscrit, le Néerlandais a quitté la F1 par la petite porte, remplacé par Daniel Ricciardo. Et alors qu'il aurait pu revenir en Formule E ou débuter un programme en WEC, de Vries a finalement opté pour un tout autre projet après réflexion.

«La transition n’a pas été aussi difficile que je ne l’imaginais»

Le remplaçant malheureux de Pierre Gasly a eu le temps de digérer son licenciement grâce aux divers soutiens qu'il a reçu. « La transition n’a pas été aussi difficile que je ne l’imaginais : j’ai eu beaucoup de soutien et ça s’est fait très naturellement. J’ai beaucoup joué au golf depuis et ça m’a fait du bien mentalement », a reconnu Nyck de Vries dans des propos relayés par F1 Auto-Journal . Et comme Nicholas Latifi, le Néerlandais va délaisser la piste quelques temps pour retourner à l'école.

«J’ai décidé d’entreprendre des études en suivant des cours à Harvard»