F1 - Mercato : Ferrari sort du silence pour une arrivée d'Hamilton !

Benjamin Labrousse

Sous contrat jusqu’en 2024 avec Mercedes, Lewis Hamilton affole le monde de la Formule 1 concernant un potentiel départ de l’écurie britannique. Régulièrement annoncé du côté de Ferrari, le pilote de 38 ans a vu le Team Principal de l’écurie italienne Frédéric Vasseur démentir ses rumeurs. Le Français ne veut pas être concerné par une arrivée de l’homme aux 103 victoires chez Ferrari.

Comme tout sportif de légende encore en activité, l’avenir de Lewis Hamilton est sur toutes les lèvres. Après une période dorée marquée par sept titres de champion du monde, le pilote de 38 ans semble plutôt sur la pente descendante avec Mercedes, donnant lieu à de nombreuses rumeurs de départ à un an de la fin de son contrat. Pourtant, Toto Wolff affirmait récemment qu’une prolongation d’Hamilton chez Mercedes était d’actualité. « Ces rumeurs reviennent tous les deux ans lorsque nous devons signer un nouveau contrat. Mais rien de tout cela n’est vrai. Nous discutons normalement et n’avons aucune contrainte de temps. Je suis fermement convaincu que nous y arriverons (à trouver un accord), il n’y a pas une once de doute pour moi » , déclarait ainsi le Team Principal de Mercedes.

«Je ne m'intéresse pas du tout à ça»

Interrogé par le journal l’Équipe à ce sujet, Frédéric Vasseur a une fois de plus nié être intéressé par la venue de Lewis Hamilton au sein de Ferrari. « Ça fait dix ans que c'est comme ça. Je ne sais pas si leurs discussions coincent ou non. Je ne m'intéresse pas du tout à ça, je suis concentré sur le développement de mon équipe. Les discussions se passent entre Toto (Wolff, le patron de Mercedes) et Lewis, je ne suis pas concerné » .

«Il nous reste cinq mois pour décider»