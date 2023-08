F1 : Hamilton fait une promesse, Mercedes peut souffler

Benjamin Labrousse

Considéré comme l’un si ce n’est le plus grand pilote de tous les temps, Lewis Hamilton ronge son frein. Malgré une pole position obtenue lors du Grand Prix de Hongrie cette saison, le Britannique semble loin de son époque dorée. Mais Mercedes peut se rassurer, « King Lewis » est toujours aussi déterminé à s’imposer.

Depuis sa formidable bataille avec Max Verstappen lors du championnat du monde 2021, Lewis Hamilton n’est plus le même. Ou du moins, Mercedes se trouve bien loin de son hégémonie sur le monde de la Formule 1 entre 2013 et 2020. Pourtant, les Flèches d’Argent font toujours régulièrement état de leur confiance totale en Lewis Hamilton, qui malgré ses 38 ans, reste l’un des meilleurs pilotes du circuit actuel.

«Dans ce sport, il y a de la frustration dans les deux sens»

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Lewis Hamilton s’est exprimé à propos de sa frustration de ces deux dernières années. « Dans ce sport, il y a de la frustration dans les deux sens tout le temps, on doit être ouverts les uns envers les autres. On doit rester alignés sur la direction qu’on veut prendre et il est sûr que cette équipe veut gagner. On s’est fait avoir avec le plafond budgétaire et avec le nouveau règlement, et ce n’est pas simple. Vous ne pouvez pas juste copier/coller ou faire quelque chose de différent, ça doit évoluer dans le temps. Est-ce qu’on n’est pas allés assez vite ? Peut-être, mais on a une direction et on va tenter d’y aller pour l’an prochain » .

«J’ai toujours aussi faim»