F1 : Verstappen triomphe, il jubile

Jean de Teyssière

Lors du Grand Prix du Brésil ayant eu lieu ce dimanche, Max Verstappen a une nouvelle fois triomphé. Sur vingt courses, le pilote Red Bull en a remporté dix-sept, ce qui étire encore un peu plus son record, qu'il détenait déjà la saison dernière avec quinze victoires. C'est donc avec le sentiment du devoir accompli que Verstappen analysait sa course.

Max Verstappen, force 17 ! Au terme d'un Grand Prix du Brésil agréable, marqué par l'abandon de Charles Leclerc dès le tour de formation, le pilote néerlandais n'a encore une fois jamais été inquiété pour sa place de leader de la course. Le lendemain de sa victoire lors du sprint, Max Verstappen a également réussi à mettre fin aux deux victoires consécutives au Brésil de Mercedes, puisque Lewis Hamilton et George Russell ayant terminé à la huitième et quinzième place.

«Les départs étaient très importants aujourd’hui, les deux étaient très bons»

À l'issue de la course, Max Verstappen était donc heureux de cette victoire, comme il l'explique dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Les départs étaient très importants aujourd’hui, les deux étaient très bons, et le reste de la course a été une question de gestion des pneus. On a été bons sur tous les composés aujourd’hui mais on a surtout réussi à creuser un bon écart dans le deuxième relais. »

Révolution en F1, Verstappen dégoupille https://t.co/oX5jxIhsMK pic.twitter.com/qsGExSUgfV — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

«Tout s’est bien passé»