F1 : Verstappen s'attaque à un record de folie, Hamilton peut trembler

Vainqueur du Grand Prix de Bahreïn, Max Verstappen lance parfaitement bien sa saison saison 2024. Encore intouchable le week-end dernier, le pilote Red Bull a même signé un grand chelem. Une performance rare puisqu'il s'agit seulement de son cinquième en carrière. Le Néerlandais égale ainsi Michael Schumacher, mais reste devancé par Lewis Hamilton et Jim Clarck.

Comme la saison dernière, Max Verstappen lance de manière impressionnante. Malgré les doutes qui entourant l'écurie Red Bull et notamment les accusations à l'égard de Christian Horner, le triple champion du monde est quant à lui parfaitement serein puisque sa victoire ne souffre d'aucune contestation. En effet, à Bahreïn, Max Verstappen a réalisé le grand chelem c'est à dire pole position, victoire, meilleur tour en course et surtout avoir mené tous les tours du GP.

Un 5e grand chelem pour Verstappen qui se rapproche d'Hamilton

Un exploit majeur qui démontre la domination totale de Max Verstappen, mais qui est également très rare. En effet, il s'agit seulement du cinquième grand chelem du Néerlandais en carrière. Le pilote Red Bull égale ainsi Alberto Ascari et Michael Schumacher dans l'histoire de la F1. Seuls deux pilotes ont réussi plus de grand chelem que Max Verstappen, il s'agit de Lewis Hamilton (6) et de Jim Clarck (8). Par conséquent, si le Néerlandais poursuit sa domination, il peut également le futur pilote Ferrari dès ce week-end en Arabie Saoudite.

«C'est toujours très spécial d'avoir ce genre de journées parce que ça n'arrive pas si souvent»