F1 : Verstappen pilote «inconsciemment» ? Red Bull se lâche

Benjamin Labrousse

Sacré champion du monde pour la troisième année consécutive, Max Verstappen a impressionné en 2023, et ce même au sein de sa propre écurie. Ingénieur de Red Bull depuis de nombreuses années, Adrian Newey a révélé à quel point le pilotage du Néerlandais était exceptionnel, même si ce dernier peut parfois s’avérer « inconscient ».

Jusqu’où ira Max Verstappen ? A seulement 26 ans, le Néerlandais fait déjà partie des plus grands pilotes de l’histoire, et a encore repoussé ses limites sur cette saison 2023. S’il a réussi à instaurer une nouvelle hégémonie sur le monde de la Formule 1, Max Verstappen l’a fait par le biais d’une rigueur hors-pair, mais également par une prise de risque parfois inconsciente.

«Vous avez l'impression qu'il peut presque piloter inconsciemment la voiture»

Interrogé par Motorsport.com , l’ingénieur de Red Bull, Adrian Newey, s’est exprimé sur le style de pilotage de Max Verstappen : « Avec Max, comme avec tous les vrais grands pilotes, vous avez l'impression qu'il peut presque piloter inconsciemment la voiture. Et cela lui laisse toute la 'puissance de traitement' nécessaire pour réfléchir à ce que fait la voiture. [Cela veut dire] la façon de modifier son pilotage pour convenir à la voiture, la façon de changer les réglages via les outils électriques au volant pour l'aider dans ce qu'il essaie d'accomplir à tel stade de la course et pour telle dégradation des pneus, et ainsi de suite » .

«C'est quelque chose dont Max est très clairement doté»