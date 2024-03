F1 - Verstappen : Coup de tonnerre chez Red Bull, il rassure tout le monde

Benjamin Labrousse

C’est la grande rumeur qui agite actuellement le paddock. Figure de proue de Red Bull, Max Verstappen serait convoité par Mercedes alors que plusieurs polémiques frappent l’écurie autrichienne. Récemment, le Néerlandais avait d’ailleurs évoqué un possible départ si Helmut Marko venait à quitter RB. Également convoité par les Flèches d’Argent, le « Docteur » a rassuré tout le monde sur son avenir.

Lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite ce week-end, Helmut Marko avait lâché une grande révélation. Le responsable des filiales jeunes de Red Bull se montrait très évasif sur son avenir, affirmant au passage faire l’objet d’une procédure disciplinaire au sein de la formation autrichienne. « C’est un dossier très complexe. Encore une fois, on veut la paix dans l’équipe. Ce championnat sera suffisamment difficile avec 24 Grand Prix et on doit se concentrer là-dessus. Je dirais que c’est difficile à juger, ou disons qu’en fin de compte, je déciderai moi-même de ce que je fais » .

F1 : «Fantastique», Verstappen écrase tout le monde et jubile ! https://t.co/0CwXY4i8pJ pic.twitter.com/BZGjhPQbcB — le10sport (@le10sport) March 9, 2024

« J'ai toujours dit qu'Helmut devait toujours être là pour moi »

Dans la foulée, Max Verstappen choquait tout le paddock en affirmant qu’en cas de départ du « Docteur » Marko, il pourrait tout simplement quitter Red Bull : « On va en parler. J'ai toujours dit qu'Helmut devait toujours être là pour moi. Tout le monde chez Red Bull le sait. Si ça arrive (un départ de Marko, ndlr), il pourrait y avoir un gros problème dans l'équipe, oui. Le plus important, c'est qu'Helmut reste » .

« J’espère que cela n’arrivera pas »